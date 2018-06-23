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Марадона попытался пробиться к аргентинским игрокам
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Марадона потребовал пустить его на тренировку сборной Аргентины 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист и чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона потребовал допуска к тренировке южноамериканской команды в преддверии заключительного матча группового этапа ЧМ-2018 в России. Об этом сообщает The Mirror.
«Я хочу поговорить с игроками, чтобы они поняли, что значит надевать футболку национальной команды», — отметил 57-летний Марадона.
Он также признался, что полностью отдавался игре за сборную в бытность игроком.
22 июня аутсайдеры группы D нигерийцы переиграли Исландию 2:0. Победа африканской сборной увеличила шансы аргентинцев на выход в следующий этап чемпионата мира. Для этого команде Хорхе Сампаоли необходимо обыграть в последнем матче группового этапа Нигерию. В случае, если Исландия в параллельном матче обыграет Хорватию, значение будет иметь показатель разницы забитых и пропущенных мячей. Сейчас у аргентинцев он составляет «-3», у исландцев — «-2». Эти матчи пройдут 26 июня.
21 июня аргентинцы уступили сборной Хорватии со счетом 0:3. Результат поставил под угрозу выход команды в плей-офф ЧМ.
16 июня Марадона раскритиковал игру сборной Аргентины в первом матче группового этапа против Исландии. «Я не виню игроков. Я виню в результате недостаточную подготовку к матчу, потому что ее не было вовсе», — заключил он. box#2216928
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Комментарии2  Ещё 4 источника 
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