Миранчук поведал о сложностях в поиске девушки

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Аргентинский фанат оставил предсмертную записку и исчез после матча с хорватами

Аргентинского болельщика наказали за пошлую просьбу в адрес россиянки

Болельщик из США подарил россиянину инвалидное кресло за десять тысяч долларов