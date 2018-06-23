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Миранчук поведал о сложностях в поиске девушки
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Игрок сборной России Антон Миранчук не знает, где найти себе порядочную девушку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Когда мне будет 25 лет — это должен быть топ-рост в карьере. Если был бы рядом человек, который со мной все это прошел и еще родил детей, был бы счастлив. С каждым годом будет сложнее найти жену, потому что сейчас все так сурово в этом мире, поэтому даже не знаю, где искать нормальную, порядочную девочку. Она должна быть простенькая, а где-то с изюминкой. Что-то в ней скрываться должно", — рассказал Миранчук в фильме "Быть в игре" на канале "Россия 1".
Ранее жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо поделилась с подписчиками фотографией с мужем и детьми.
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