ФИФА открыла дело против сборной Швейцарии

ФИФА открыла дело в отношении футболистов Швейцарии из-за празднования голов

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл расследование в отношении футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири из-за способа празднования забитых мячей в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сербии, сообщает ТАСС

"Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение начать расследование в отношении поведения игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири во время празднования голов в матче с командой Сербии", — сказано в сообщении пресс-службы ФИФА.

После голов футболисты Швейцарии Джака и Шакири, являющиеся по национальности косовскими албанцами, праздновали забитые мячи, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

Отмечается, что автор победного гола Шакири вышел на встречу в бутсах, на одно из которых был изображен флаг Косово.

Также открыто расследование в отношении главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, заявившего после матча, что арбитр Феликс Брих "ограбил" его команду. Специалист добавил, что решения арбитра должен разбирать Международный трибунал в Гааге.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии.

После двух туров в группе E лидирует сборная Бразилии (4 очка), опережающая команду Швейцарии по дополнительным показателям. Третье место занимает команда Сербии (3), а замыкает таблицу сборная Коста-Рики (0), потерявшая шансы на выход в плей-офф.