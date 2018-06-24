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ФИФА открыла дело против сборной Швейцарии
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ФИФА открыла дело в отношении футболистов Швейцарии из-за празднования голов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл расследование в отношении футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири из-за способа празднования забитых мячей в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сербии, сообщает ТАСС.
"Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение начать расследование в отношении поведения игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири во время празднования голов в матче с командой Сербии", — сказано в сообщении пресс-службы ФИФА.
После голов футболисты Швейцарии Джака и Шакири, являющиеся по национальности косовскими албанцами, праздновали забитые мячи, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.
Отмечается, что автор победного гола Шакири вышел на встречу в бутсах, на одно из которых был изображен флаг Косово.
Также открыто расследование в отношении главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, заявившего после матча, что арбитр Феликс Брих "ограбил" его команду. Специалист добавил, что решения арбитра должен разбирать Международный трибунал в Гааге.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Швейцарии.
После двух туров в группе E лидирует сборная Бразилии (4 очка), опережающая команду Швейцарии по дополнительным показателям. Третье место занимает команда Сербии (3), а замыкает таблицу сборная Коста-Рики (0), потерявшая шансы на выход в плей-офф.
Ранее вице-президент Футбольной федерации Сербии Саво Милошевич подверг критике систему видеопомощи арбитрам (VAR).
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