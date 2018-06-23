Зобнин: Россия никого не боится на ЧМ

Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин заявил, что национальная команда никого не боится на чемпионате мира по футболу, передает Sport24.
"Это чемпионат мира — здесь много сюрпризов. Слабая команда может обыграть фаворита, и наоборот. Вы сами все видите. Мы никого не боимся. У нас есть план на игру, мы будем его придерживаться. Надеюсь, что это даст положительный результат", — сказал Зобнин.
Также он прокомментировал игру сборной Уругвая.
"Что в игре Уругвая заставляет задуматься? В первую очередь, пара форвардов — Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Также у них неплохая пара центральных защитников. В целом у них очень сильный состав, на голову выше Египта", — добавил футболист.
Россия сыграет с Уругваем 25 июня.
Ранее вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа выложил фотографию со стадиона "Спартак".