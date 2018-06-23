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На российскую сборную нарисовали карикатуру
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Художник из Ростова сделал карикатуры на российскую сборную 

RT на русском 2 часа назад
Виталий Щербак из Ростова-на-Дону сделал серию шаржей на игроков и тренера сборной России по футболу. Художник изобразил их такими, какими представляет:
«Они у меня все светленькие, подстриженные, без татуировок, бегут к победе».
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