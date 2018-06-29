Испанцам снится сборная России

Сборная Испании готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды России, сообщает "Советский спорт"

В преддверии игры в испанской сборной вспомнили разгромную победу над россиянами десятилетней давности. В полуфинале чемпионата Европы — 2008 будущие обладатели трофея победили сборную России со счетом 3:0.

Накануне предстоящего матча "красная фурия" опубликовала в своем твиттере ролик, посвященный той победе над Россией.

📺 Ya soñamos ante Rusia… ¿Lo recuerdas? Fue hace 10 años, #EURO2008, con Luis Aragonés a los mandos… Y aquel sueño se hizo realidad.



¿Soñamos juntos?😴#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/iRezxFIzD6— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 27 июня 2018 г.

"Нам уже снится сборная России… Вы помните это? Это было 10 лет назад на Евро-2008 под руководством Луиса Арагонеса… Тогда мечта стала явью", — говорится в сообщении команды.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники".

Ранее сообщалось, что в сборной Испании произошла утечка перед матчем с Россией.