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Испанцам снится сборная России
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Испанцам снится сборная России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Сборная Испании готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды России, сообщает "Советский спорт".
В преддверии игры в испанской сборной вспомнили разгромную победу над россиянами десятилетней давности. В полуфинале чемпионата Европы — 2008 будущие обладатели трофея победили сборную России со счетом 3:0.
Накануне предстоящего матча "красная фурия" опубликовала в своем твиттере ролик, посвященный той победе над Россией.
"Нам уже снится сборная России… Вы помните это? Это было 10 лет назад на Евро-2008 под руководством Луиса Арагонеса… Тогда мечта стала явью", — говорится в сообщении команды.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе "Лужники".
Ранее сообщалось, что в сборной Испании произошла утечка перед матчем с Россией.
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