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Андрей, это для тебя: Зобнин спел для Губина
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Андрей, это для тебя: футболист сборной России спел песню для Губина 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Необычная выходка спортсмена была вызвана тем, что он проиграл спор.
Футболист сборной России Роман Зобнин на спор исполнил песню для Андрея Губина. Видео было размещенов Twitter
Зобнин пообещал, что исполнит песню Андрея Губина в случае выхода сборной в плей-офф.
В итоге игрок «Спартака» выполнил свое обещание, исполнив знаменитую песню Губина «Зима-холода».
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