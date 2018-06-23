Андрей, это для тебя: Зобнин спел для Губина

"Вы слыхали, как поёт Зобнин?"

Перед началом ЧМ Зобнин пообещал, что в случае выхода из группы споет на камеру песню Андрея Губина.

Роман сказал — Роман сделал!

🔊🎤🎶#вместемыкоманда @FIFAWorldCup @fifaworldcup_ru pic.twitter.com/YbqffJ24ge— Сборная России (@TeamRussia) 23 июня 2018 г.