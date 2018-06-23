Андрей, это для тебя: Зобнин спел для Губина

Необычная выходка спортсмена была вызвана тем, что он проиграл спор.
Футболист сборной России Роман Зобнин на спор исполнил песню для Андрея Губина. Видео было размещенов Twitter
"Вы слыхали, как поёт Зобнин?"
Перед началом ЧМ Зобнин пообещал, что в случае выхода из группы споет на камеру песню Андрея Губина.
Роман сказал — Роман сделал!
🔊🎤🎶#вместемыкоманда @FIFAWorldCup @fifaworldcup_ru pic.twitter.com/YbqffJ24ge— Сборная России (@TeamRussia) 23 июня 2018 г.
Зобнин пообещал, что исполнит песню Андрея Губина в случае выхода сборной в плей-офф.
В итоге игрок «Спартака» выполнил свое обещание, исполнив знаменитую песню Губина «Зима-холода».