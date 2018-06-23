«Картонный Хавьер» не приехал в Ростов

«Картонный Хавьер» из Мексики не приехал в Ростов на матч своей сборной

Ставший популярным в интернете футбольный болельщик из Мексики Хавьер не приехал в Ростов-на-Дону на матч между сборными Мексики и Южной Кореи. Об этом рассказали корреспонденту ТАСС знакомые болельщика.

Ранее СМИ сообщали, что в интернете стал популярен футбольный болельщик Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе. В Воронеже мексиканцы остановились по пути в Ростов-на-Дону. Оказалось, что в автобусе едет и настоящий Хавьер, который сделал фотографии с футбольными болельщицами, но в тот момент его никто не узнал.

"Хавьер не приехал, жена его не пустила. Мы не знаем, где он. Но на матч сборной Мексики в Ростов он точно не приехал", — рассказал в беседе с корреспонденту ТАСС болельщик из Мексики Лионель, знакомый Хавьера.

В Ростове-на-Дону в рамках ЧМ-2018 сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа, а 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча: на групповом этапе сыграют команды Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.