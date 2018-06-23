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Дрогба рассказал о пользе видеоповторов на ЧМ
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Дидье Дрогба рассказал о пользе видеоповторов на ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Сегодня мы хотим, чтобы игроки были, как можно быстрее
Система видеоповторов сразу убирают полемику по поводу правильности решения арбитра. Об этом «Звезде» заявил бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба.
«Я думаю, что система видеоповторов хорошая вещь. Сегодня мы хотим, чтобы игроки были, как можно быстрее, мяч легче, соответственно он тоже более быстрый, и нужно эволюционировать вместе со временем. Они очень помогают. Посмотрите, сколько решений было уже принято на основе просмотра видео, видеоповторы сразу убирают полемику по поводу правильности решения арбитра, убирают возражения. Я бы хотел, чтобы они появились гораздо раньше, когда я играл, было бы гораздо меньше споров», — отметил Дрогба.
Напомним, впервые система видеоповторов была опробована на Кубке конфедераций по футболу, который прошел с 17 июня по 2 июля в Российской Федерации. На матчах ЧМ-2018 также используется данная система для разрешения спорных моментов во время игры.
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