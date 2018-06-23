Сборная Мексики обыграла команду Кореи на ЧМ-2018

Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча 2-го тура квартета F прошла в Ростове-на-Дону. Главный арбитр — Милорад Мажич из Сербии.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте Чан Хюн Су рукой заблокировал прострел Куадрадо в своей штрафной, а судья назначил пенальти.

Наказание без проблем исполнил Карлос Вела ударом в верхний угол ворот.

Корейцы создали несколько потенциально опасных моментов у ворот соперника, но игрокам не хватало мастерства в завершающей стадии, а в одном из эпизодов кипер мексиканцев Очоа спас свои ворота, прервав выход один на один Сон Хын Мина.

На 66-й минуте сборная Мексики удвоила преимущество. Лосано разогнал контратаку три в два и вовремя сыграл налево на Чичарито, который ушёл от соперника и пробил мимо голкипера в ворота.

Отквитать один мяч корейцы могли на 75-й минуте. Мексиканцы совершили глупую ошибку, устроив перепасовку у своей штрафной. Однако игроки сборной Кореи, перехватив мяч, не сумели довести дело до удара, а затем Очоа получил повреждение в стыке с Ки Сун Юном.

Забить первый гол на мундиале корейцам удалось на первой компенсированной минуте — Сон Хын Мин дальним ударом отправил мяч в девятку ворот Очоа.

Сборная Мексики одержала вторую победу подряд и набрав 6 очков почти гарантировала себе выход в плей-офф. Сборная Кореи потерпела второе поражение и шансы на выход в 1/8 финала уже потеряла.

В рамках второго тура группы F сегодня сборная Германии встретится с командой Швеции. Встреча начнется в 21:00 мск (прогноз).

В первом матче сборная Мексики одержала победу со счетом 1:0 над Германией, а команда Кореи со счетом 0:1 уступила Швеции.

В заключительном матче группового этапа сборная Мексики 27 июня сыграет в Екатеринбурге с командой Швеции, а команда Кореи в этот же день сыграет с Германией в Казани.