«Хуже неулыбающегся русского — только улыбающийся русский»

Крупное спортивное мероприятие для принимающей страны — хорошая возможность поправить репутацию. Кому, как не погрязшей в информационной войне России, необходим такой шанс. Кажется, получилось. Соцсети полны восторженных отзывов иностранцев о том, что Россия, вопреки представлениям, оказалась безопасной, теплой и гостеприимной. «Эти хмурые русские» оказались вовсе не хмурыми, медведи по улицам не ходили (только под присмотром), никто не жаждал крови иностранных фанатов. Напротив, россияне, не избалованные поездками за рубеж, оказались рады тому, что заграница явилась к ним сама, и отплатили ей за это со всей сердечностью. Благодарные иностранные болельщики не упускают возможности сказать России «спасибо» за роскошный прием, братаются с ними, разучивают «Катюшу» и с радостью берут уроки пития водки. Мнение о России переменили и западные репортеры, работающие в нашей стране на период чемпионата мира. Россию теперь как будто не считают врагом. Что переубедило иностранцев? Почему Россию теперь называют идеальной страной для проведения международных спортивных мероприятий? И какие зарубежные СМИ не поддались обаянию и сердечному приему хозяев чемпионата? Все это изучила «Лента.ру»

Что ж ты, фраер, сдал назад

«Верим ли мы тому негативу, что пишут о России в британских СМИ? Мы увидели все своими глазами и больше не верим», — говорят британцы, выловленные российскими журналистами на улицах Волгограда после матча Англия — Тунис.

«Я хотел бы сказать каждому: не верьте тому, что вы читаете, приезжайте и убедитесь сами», — вторит им темнокожий фанат сборной Англии со страниц газеты The Belfast Telegraph.

На протяжении последних нескольких лет крупнейшие британские СМИ пытались отвадить соотечественников от поездки на чемпионат мира в Россию. Основным рупором была корпорация «Би-би-си», которая пытается сдержать натиск российской телекомпании RT, конкурента, развернувшегося на родине футбола. Телекомпания регулярно рассказывала о безбашенных русских фанатах, жаждущих продолжить бойню, начатую на Евро-2016, когда ультрас схлестнулись с англичанами и разгромили Марсель. Масла в огонь подлил фильм «Би-би-си» «Российская армия хулиганов» о масштабных потасовках 2016 года, предостерегающий от поездки на предстоящий мундиаль.

В тему быстро впились таблоиды, писавшие, что русские ультрас обещают устроить англичанам «кровавую баню», что отпугивало и мирных болельщиков, не имеющих отношения к фанатской тусовке. В распоряжение редакций даже попадали кадры с секретных репетиций, где фанаты отрабатывали приемы, с помощью которых планировали «месить» британцев. Правда, позже оказывалось, что скандальные видео — это постановочные кадры народных кулачных боев, проводившихся в Измайловском Кремле на Масленицу. Выходило опровержение, но оно привлекало гораздо меньше общественного внимания, чем первоначальная новость.

На таком фоне приятный шок осмелившихся приехать в Россию жителей туманного Альбиона вполне объясним, равно как и удивление поклонников футбола из других стран Европы или из США, где по-прежнему сильна антироссийская риторика.

Тем более удивительно, что сама «Би-би-си», прежде нагнетавшая конфликт, обнаружив, что чемпионат проходит без инцидентов, признала вину и показала исповеди английских фанатов на чужбине. Они признавались, что поначалу с опаской относились к россиянам, немного пострадали от когнитивного диссонанса и спустя пару дней забыли про стереотипы, потому что русские окутали их теплом и заботой. Некоторые фанаты даже растерялись от подобного приема. «Здесь отличная атмосфера, и я бы порекомендовал приезжать сюда всем», — заявил один из любителей футбола перед матчем своей команды в Волгограде.

В вопросе футбольного чемпионата «Би-би-си» сумела абстрагироваться от политической напряженности (дело Скрипалей отгремело совсем недавно) и донести до зрителей мысль о том, что спорт и человеческие отношения вне политики.

Корреспонденты канала много внимания уделяют правам и свободам болельщиков. С особой бдительностью они наблюдают за проявлением ксенофобии. Однако пока приехавшим поболеть за свою сборную гостям не на что пожаловаться. Они прямо говорят об этом на камеру, в очередной раз подчеркивая, как были напуганы байками про Россию. Болельщики из Нигерии отмечают, что не встретили проявлений расизма, а единственной проблемой в общении с россиянами остается их незнание английского языка.

Корреспондент «Би-би-си» в Москве без лишних комментариев старается передать атмосферу, царящую на празднике футбола. В центре внимания оказывается человек с его радостями и горестями. В объективе его (вероятно) смартфона, оказалась молодая иранка, приехавшая поддержать национальную команду на ЧМ. Она рассказала, что на родине не может прийти на стадион поболеть, поэтому очень рада такой возможности в России.

«Вражеская» «Би-би-си» записывает трогательные ролики, обучающие зрителей футбольным оскорблениям. Довольно безобидным и редко употребляемым ругательствам, так что смотреть их можно без цензуры и в России.

Спустя неделю со старта чемпионата телеведущий Владимир Познер отметил, что западные СМИ в целом пишут о мундиале в положительном ключе, особенно в сравнении с Олимпиадой в Сочи, проходившей в преддверии присоединения Крыма к России и начала войны в Донбассе.

«Я читаю регулярно газету New York Times из иностранной прессы и могу сказать, что там появилось несколько позитивных и доброжелательных статей о чемпионате, хотя есть и критические, но надо сказать, что по делу», — полагает журналист.

На похвалу не скупятся даже самые принципиальные критики российской политики. Например, газета Washington Post , которая в 2018 году совместно с New York Times получила Пулитцеровскую премию за освещение «российского вмешательства» в выборы США. Корреспондент издания Стивен Гофф провел в Москве первые четыре дня с начала чемпионата мира и пришел в полный восторг от увиденного. Он описал свои впечатления в колонке «Каково на самом деле в России? Во время чемпионата мира живее, чем я ожидал». Журналиста изумило, что Москва оказалась вполне европейским городом с изобилием кафе и ресторанов, общедоступным скоростным интернетом и роскошно оформленным метро. По признанию Гоффа, он ожидал увидеть серую и недружелюбную столицу, однако встретил «полное жизни сердце футбольного праздника».

С неожиданного ракурса на Россию взглянула и британская The Guardian . 19 июня издание выпустило развернутую памятку

«Десять вещей, которые мы узнали после первого этапа Кубка мира». Автор одной части, Шон Уокер, отмечает, что «Россия может стать отличным местом проведения мундиаля», и вот почему. Местные жители рады иностранным гостям, столичная погода тоже не подводит и встречает фанатов солнцем. Кроме того, в Москве дешевое пиво и удобный транспорт. «Москва стала центром для болельщиков, и десятки тысяч людей устраивают ночные гуляния в перерыве между играми, создавая атмосферу карнавала», — пишет Уокер.

Его коллега Дэниел Тейлор несколькими пунктами ниже отмечает, что о безопасности и вспышках расизма в России, чего так боялись после Евро-2016, пожалуй, беспокоиться не стоит. Единственную опасность в английском лагере представляют только бродячие псы, заключает журналист.

«Недобросовестная журналистика не дремлет»

Дружественный пафос не мешает западным ресурсам критиковать Россию «по делу», как сказал Познер. Иногда перебарщивают не столько иностранные СМИ, сколько российские, пытающиеся поймать зарубежных коллег на антироссийской пропаганде. К примеру, 17 июня сайт «Би-би-си» сообщил о закрытии «дома разнообразия», учрежденного в Москве ЛГБТ-активистами. Журналисты сослались на слова местного организатора, который заявил, что работников пространства резко и без объяснения причин выселили из помещения в Петербурге, расторгнув договор. Далее издание безоценочно процитировало представителей FARE — ассоциации по борьбе с дискриминацией в футболе. Ее представитель назвал выдворение активистов политическим давлением на меньшинства.

Короткая новостная заметка дала повод некоторым российским изданиям заявить, что «западные СМИ используют чемпионат мира, чтобы разжечь русофобию». Материал с таким заголовком и припиской «Недобросовестная журналистика» появился на сайте «Полит Россия». Издание разъяснило читателю, что «дом разнообразия» не закрывался, а из-за проблем с помещением открылся с задержкой. «И для западных журналистов это стало причиной говорить о "правительственной атаке" и о том, что людям с нетрадиционной ориентацией и этническим меньшинствам в России по-прежнему небезопасно», — сетует ресурс, подчеркивая, что ни одного случая дискриминации ЛГБТ-болельщиков и уж тем более притеснения по национальному признаку зафиксировано не было. «Это в России! Одной из самых многонациональных стран мира. Но недобросовестная журналистика не дремлет», — констатирует «Полит Россия». Между тем еще 14 июня было известно о нападении на гей-пару из Франции в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что мужчин избили два дагестанца на почве гомофобии.

В отличие от российского ресурса, на Западе обратили внимание на случаи проявления гомофобии. Об обратившемся в полицию гее написали европейские и американские издания, а комики, ведущие популярные вечерние шоу в Америке, получили поводы для острой сатиры. Они замечают, с каким усилием российские власти перед началом Кубка ФИФА пытались в сжатые сроки поправить имидж целого государства, испорченный в результате затянувшейся информационной войны.

Авторы вечернего The Daily Show демонстрируют, какими беспомощными порой бывают старания организаторов этой кампании. В пример приводят «Бурановских бабушек», которые записали собственный альтернативный гимн мундиаля и в этнических костюмах, с народными танцами представляют его на любой удобной площадке. Западных режиссеров часто критикуют за развесистую клюкву в фильмах о русских. Кто счел нужным укреплять стереотип о жителях России, как о бесшабашных деревенщинах, до конца неясно.

Все комики, как один, иронизируют над карикатурным образом россиян, которые настолько суровы, что даже не знают, как нужно улыбаться. «Мне кажется, хуже неулыбающегося русского может быть только одно — улыбающийся русский», — шутит ведущий The Daily Show Тревор Ной, размыкая губы и стискивая зубы, чтобы продемонстрировать, как пытаются улыбаться в России. Кто-то может расценить хохмы Ноя как издевательство, но у шуток комика явно иная цель — показать, что в России перебарщивают с желанием казаться радушными.

Другой ведущий, Стивен Кольбер из The Late Show, год назад посетивший Петербург и подтрунивавший над мифами о России, тоже не обошел вниманием подготовку страны к ЧМ. Узнав о том, что российских госслужащих в преддверии чемпионата созвали на курсы, где обучают доброжелательности, устроил свой мастер-класс на тему, как надо улыбаться и имитировать смех.

Кольбер также пошутил над наделавшим шума советом сенатора Тамары Плетневой , рекомендовавшей россиянкам во время чемпионата не вступать в половой контакт с иностранцами, в том числе и по расовым соображениям.

«Все так, восточноевропейские женщины. Если будете спать с иностранцами, можете оказаться первой леди Соединенных Штатов Америки», — иронизирует Кольбер, пока на экран выводят фото Дональда и Мелании Трамп, уроженки Югославии.

В довершение комик сыграл на ложках, полагая, что именно они заменят запрещенные на стадионах вувузелы, ставшие символом чемпионата мира в ЮАР.

Обобщения комиков («у них в России», «они не очень-то гостеприимны») могут показаться обидными, поскольку довольно значительная часть населения страны не ассоциирует себя ни с заявлениями официальных лиц, ни с решениями властей. Возможно, если бы российский истеблишмент смотрел зарубежные шоу и наглядно видел, как их бессмысленные высказывания наносят ущерб репутации государства, они стали бы внимательны к своим публичным выступлениям.

Скепсис американских комиков по отношению к чемпионату мира не переплюнет те украинские СМИ, которые выступают решительно против проведения такого крупного спортивного ивента в России. После присоединения Крыма и событий в Донбассе власти государства официально признали Россию страной-агрессором. Чиновники рекомендовали соотечественникам бойкотировать мероприятие, министр иностранных дел посоветовал воздержаться от поездок в Россию «по соображениям безопасности». Федерация футбола Украины отказалась от полагающейся ей квоты на приобретение билетов, а также решила не аккредитовывать украинских журналистов на финальную часть ЧМ. Все это активно обсуждалось в украинских СМИ, почти официально введших в оборот выражение «кровавый футбол».

Тем не менее, телеканал «Интер» после тяжелых переговоров с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), владеющей правами на трансляцию Кубка ФИФА, решил показать зрителям матчи ЧМ. Глава НОТУ Зураб Аласания , к слову, заявлял, что намерен добиваться отказа от трансляций матчей ЧМ даже ценой собственной должности. Пост Аласания сохранил, чемпионат мира все-таки стали показывать, а канал «Интер» попал в немилость националистов. Они развернули акцию «Нет футболу на крови», заклеив городскую наружную рекламу чемпионата на улицах Киева картинками художника Андрея Ермоленко, представившего кровавую версию плакатов к мундиалю.

Большинство украинских изданий, в том числе радикально настроенных, обозревают матчи беспристрастно, даже игры с участием России. К примеру, издание «Апостроф», созданное выходцами из закрытого на Украине подразделения «Коммерсанта» и довольно резко высказывающееся о России, без лишних эмоций ведет хронику матчей, признает, что «Россия разгромила Саудовскую Аравию», и оповещает читателей, на каком российском канале можно будет посмотреть следующий матч с ее участием.

Значительная часть украинских медиа предпочла не мешать спорт с политикой, несмотря на то что попытки Украины и Британии устроить общемировой бойкот ЧМ в России провалились. Однако публикацию американской The Daily Beast под броским заголовком «Купил ли Путин чемпионат мира? ФБР пока умалчивает» украинские ресурсы восприняли с воодушевлением. Автор Нико Хайнс ссылается на Эндрю Дженнингса, участвовавшего в составлении изобличительного досье о коррупции в ФИФА. Тот напоминает, что ФБР не забыло о расследовании дела о футбольной коррупции, и может выясниться, что в 2009 году, задолго до событий на Украине, Россия в обход законов обрела право принимать чемпионат по футболу. Материл издания не является расследованием, он излагает уже известные факты («дело Тайванчика», который якобы «купил» медаль Антону Сихарулидзе Елене Бережной на Олимпиаде 2002 года) и воспоминания самого Дженнингса о знакомстве с разведчиком Кристофером Стилом — инициатором и идеологом расследования в отношении коррупции в футболе. Наибольшую известность Стил получил в 2017 году как автор «досье Трампа» о связях с Кремлем.

Авторы критических заметок, появляющихся на иностранных сайтах, стараются привлечь внимание к проблемам, о которых из-за ажиотажа вокруг футбола и внезапных побед национальной сборной забывают даже российские СМИ. К примеру, автор «Лапшеснималочной» (проекта, разоблачающего фейки в СМИ) Алексей Ковалев со страниц New York Times в первые дни чемпионата мира попытался обратить внимание на пытки заключенных и полицейский произвол в России. Он рассказал, как арестованных в Пензе антифашистов пытали током, а швею из Казани задержали за то, что она по заказу полицейского сшила три костюма волка Забиваки, символа нынешнего чемпионата мира. Футболки ростовых кукол украшали логотипы ФИФА, поэтому портниху арестовали за нарушение интеллектуальных прав ассоциации. Ковалев приходит к выводу, что бесчинства были предсказуемы, поскольку еще в феврале сотрудникам МВД поручили всеми силами обеспечить безопасность и соблюдение прав прибывающих в Россию футбольных болельщиков.

«Российские власти без сомнения будут использовать эту статью, чтобы показать, что они снова стали жертвами "русофобских агитаций в западной прессе", — предполагает Ковалев в финале. — Я могу сказать им лишь одно: вы можете предотвратить неблагоприятное освещение, не предпринимая действий, в совершении которых вас обвиняют. Не мучайте людей. Не забирайте средства к существованию. Не пускайте под бульдозер жизнь ваших граждан, чтобы расчистить пространство под ваше международное шоу. Это должно быть довольно легко. Конечно, легче, чем громить Египет со счетом 3:1».

В целом же обилие теплых отзывов о чемпионате со стороны ведущих американских и британских СМИ демонстрирует, что западные медиа оказались не такими русофобами. Уже запутавшиеся в мифах о России, они не боятся признавать ошибки. В ответ на что их российские коллеги, также активно участвовавшие в информационной войне по другую сторону баррикад, укоризненно бросают «мы же говорили», продолжая использовать каждое негативное высказывание о России как шанс отбелить образ государства хотя бы в глазах соотечественников.