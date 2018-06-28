В сборной Сербии прокомментировали вылет с ЧМ

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Тренер: сборная Сербии по футболу доказала на ЧМ-2018, что у нее светлое будущее 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Сербии может гордиться своим выступлением на чемпионате мира по футболу в России, команда доказала, что у нее светлое будущее. Об этом ТАСС заявил помощник главного тренера сербов, бывший защитник московского "Локомотива" Милан Обрадович.
Сборная Сербии, выступавшая в группе Е, обыграла костариканцев (1:0), уступила швейцарцам (1:2) и бразильцам (0:2). Команда заняла третье место в квартете и не смогла выйти в плей-офф турнира.
"Прежде всего, я горжусь тем, как мы выступили во всех трех матчах. На таком сложном турнире, конечно, надо использовать свои моменты, но мы не смогли. Я горжусь командой, горжусь нашими молодыми игроками, горжусь нашей самоотдачей. Мы доказали, что любим и хотим играть в футбол, несмотря на то, с кем играем, у нас большое светлое будущее", — сказал Обрадович после встречи с бразильцами, которая прошла в среду в Москве на стадионе "Спартак".
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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