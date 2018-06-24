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Пропала футбольная команда с тренером
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СМИ: футбольная команда пропала в пещере Кхао Луанг в Таиланде 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Футбольная команда из 11 человек и тренер пропали в пещере Кхао Луанг, расположенной в городе Хуахин. Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, команда спасателей пытается обнаружить местонахождение спортсменов.
По ее данным, сотрудники национального парка в субботу в 19:00 по местному времени (15:00 мск) обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и 11 велосипедов, а также рюкзаки, футбольную обувь и другой спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат игрокам и тренеру. Свидетели рассказали, что видели, как 12 человек вошли в пещеру.
Сотрудники парка прошли в подземелье примерно на 3 км, но были вынуждены вернуться из-за сильного дождя, который мог заблокировать выход. Они полагают, что тренер и футболисты могут до сих пор находиться внутри. Спасательная команда с необходимым оборудованием смогла прибыть на место лишь в воскресенье утром и приступила к поискам.
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