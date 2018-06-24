Коза-оракул предсказала победу сборной России над уругвайцами на матче ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка из зоопарка Самары, которая является местным оракулом матчей чемпионата мира по футболу, предсказала победу сборной России в предстоящей встрече с уругвайцами. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС завотделом науки и просвещения Самарского зоопарка Алена Киреева.

"Коза предсказала победу сборной России. Мы ей доверяем, потому что она практически не ошибается", — сказала она.

Гадание проходило уже по стандартной схеме. Перед Забиякой поставили три миски, которые означают победу сборной России, сборной Уругвая либо ничью. В мисках лежала морковь, капуста и яблоки.

Самарским оракулом ЧМ коза Забияка стала по результатам конкурса. Большинство участников голосования выбрали Забияку. Кроме нее в конкурсе участвовали скунс, курица, питон, лисица, обезьяна и верблюд.