Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться

Слепаков и Шнуров записали песню-извинение

Автор-исполнитель песен Семен Слепаков совместно с группой «Ленинград» записал песню «Чемпионы». Она посвящена победам сборной России по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Слепакова.

«В эйфории веселится вся огромная страна, мы за наших футболистов дружно водку пьем до дна», — звучит вначале.

Потом Сергей Шнуров поет о том, что футболисты теперь герои, им «поклоны бьет народ».

«Извините нас ребята, мы реально му**ки, в вас не верили мы свято, не держали кулаки», — сожалеют исполнители, что не верили в команду перед чемпионатом мира-2018.

Однако теперь, после побед в двух стартовых матчах, футболисты из «го**онов» превратились в «че-че-чемпионов».

До начала чемпионата Слепаков записал другую песню про футбол, в ней он в шутку посоветовал назначить главу Чечни Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу.