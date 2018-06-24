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Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
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Слепаков и Шнуров записали песню-извинение 

Рамблер 1 час назад
Автор-исполнитель песен Семен Слепаков совместно с группой «Ленинград» записал песню «Чемпионы». Она посвящена победам сборной России по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Слепакова.
«В эйфории веселится вся огромная страна, мы за наших футболистов дружно водку пьем до дна», — звучит вначале.
Потом Сергей Шнуров поет о том, что футболисты теперь герои, им «поклоны бьет народ».
«Извините нас ребята, мы реально му**ки, в вас не верили мы свято, не держали кулаки», — сожалеют исполнители, что не верили в команду перед чемпионатом мира-2018.
Однако теперь, после побед в двух стартовых матчах, футболисты из «го**онов» превратились в «че-че-чемпионов».
>> Слепаков ответил Кадырову
До начала чемпионата Слепаков записал другую песню про футбол, в ней он в шутку посоветовал назначить главу Чечни Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу.
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