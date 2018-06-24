Сборная оказалась в информационном вакууме

Смолов заявил об информационном вакууме в сборной России

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов высказал мнение, что национальная команда во время чемпионата мира — 2018 находится в информационном вакууме, передает ТАСС

"Мы находимся в информационном вакууме. После товарищеского матча с командой Турции перестал что-либо читать, смирился с тем, что мы худшие люди в стране. Но все взрослые люди, все делают выводы и рады за нас", — заявил форвард.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда собирается выйти в плей-офф с первого места.

25 июня сборная России сыграет с Уругваем на стадионе "Самара Арена". В этом матче решится, кто выйдет в 1/8 финала мундиаля с первого места.