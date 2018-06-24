Ещё
Сборная оказалась в информационном вакууме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов заявил об информационном вакууме в сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов высказал мнение, что национальная команда во время чемпионата мира — 2018 находится в информационном вакууме, передает ТАСС.
"Мы находимся в информационном вакууме. После товарищеского матча с командой Турции перестал что-либо читать, смирился с тем, что мы худшие люди в стране. Но все взрослые люди, все делают выводы и рады за нас", — заявил форвард.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда собирается выйти в плей-офф с первого места.
25 июня сборная России сыграет с Уругваем на стадионе "Самара Арена". В этом матче решится, кто выйдет в 1/8 финала мундиаля с первого места.
Газета.Ru: последние новости
Черчесов рассказал о российских амбициях в футболе Виктория Боня назвала Месси неприятным человеком Матч Германия - Швеция собрал аншлаг на трибунах "Фишта"
Комментарии4  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной27
Пропала футбольная команда с тренером14
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться93
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018153
Боня назвала Месси неприятным человеком34
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
03:22
«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали»
Футбол Статьи
03:22
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:20
Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение