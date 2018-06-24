МЮ включится в борьбу за Килиана Мбаппе

«Манчестер Юнайтед» включится в борьбу за Килиана Мбаппе

Английский "Манчестер Юнайтед" готов включиться в борьбу за французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Руководители "красных дьяволов" намерены составить конкуренцию "Реалу" и "Манчестер Сити", также желающим приобрести 19-летнего француза.

Трансферная стоимость игрока сборной Франции оценивается в 120 миллионов евро, и для совершения такого трансфера в "Юнайтед" готовы заплатить 98 миллионов евро, а также включить в сделку Антони Марсьяля , испытывающего недостаток игрового времени.

Напомним, что Мбаппе на данный момент находится в расположении сборной Франции, которая принимает участие в чемпионате мира. Француз уже стал автором победного гола "синих" в ворота сборной Перу (1:0). Он стал самым молодым французом, забивавшим на мундиалях.