Англия забила пять голов Панаме в первом тайме

Сборная Англии громит команду Панамы (5:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Поединок проходит в Нижнем Новгороде.

По ходу всего тайма преимущество во владении мяча было у британцев, а панамские защитники не справлялись с давлением соперника.

Практически сразу англичане получили право на штрафной, Пенедо отбил первый удар, но Джон Стоунз первым оказался на добивании. Точку перед перерывом поставил Харри Кейн с помощью еще одного пенальти — Стоунза придержали в штрафной.