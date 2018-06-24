Ещё
Англия забила пять голов Панаме в первом тайме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Англия забила пять голов Панаме в первом тайме 

LiveSport.Ru 17 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборная Англии громит команду Панамы (5:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Поединок проходит в Нижнем Новгороде.
По ходу всего тайма преимущество во владении мяча было у британцев, а панамские защитники не справлялись с давлением соперника.
На восьмой минуте Джон Стоунз расстрелял ворота Панамы головой после навеса с углового. На 20-й минуте британцы заработали пенальти, который реализовал Харри Кейн. На 36-й минуте Джесси Лингард получил передачу и классным ударом отправил мяч в верхний угол ворот.
Практически сразу англичане получили право на штрафной, Пенедо отбил первый удар, но Джон Стоунз первым оказался на добивании. Точку перед перерывом поставил Харри Кейн с помощью еще одного пенальти — Стоунза придержали в штрафной.
LiveSport.Ru: последние новости
Бельгия — Тунис. Прогноз на матч чемпионата мира по футболу 23 июня ФИФА открыла дело против Шакири и Джаки Классон: Перед пропущенным голом у нас была хорошая возможность забить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной27
Пропала футбольная команда с тренером14
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться93
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018153
Боня назвала Месси неприятным человеком34
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
03:22
«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали»
Футбол Статьи
03:22
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:20
Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение