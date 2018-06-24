Купер назвал сборную России командой-сюрпризом ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер назвал сборную России командой-сюрпризом чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Сборная России — команда-сюрприз на чемпионате мира, она победила в двух матчах. Если посмотреть на фаворитов, насколько они сложно набирают здесь очки, те же Аргентина, Германия и Бразилия, то им приходится вкладывать очень большие усилия. Но в любом случае у России сейчас очень хорошие завоёванные позиции», — приводит слова Купера ТАСС.

На групповой стадии чемпионата мира сборная России со счётом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию и со счётом 3:1 обыграла Египет, гарантировав себе путёвку в плей-офф турнира.

Ранее Купер признался, что травма Салаха сказалась на выступлении сборной Египта на ЧМ-2018