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Купер назвал сборную России командой-сюрпризом ЧМ
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Купер назвал сборную России командой-сюрпризом ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер назвал сборную России командой-сюрпризом чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Сборная России — команда-сюрприз на чемпионате мира, она победила в двух матчах. Если посмотреть на фаворитов, насколько они сложно набирают здесь очки, те же Аргентина, Германия и Бразилия, то им приходится вкладывать очень большие усилия. Но в любом случае у России сейчас очень хорошие завоёванные позиции», — приводит слова Купера ТАСС.
На групповой стадии чемпионата мира сборная России со счётом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию и со счётом 3:1 обыграла Египет, гарантировав себе путёвку в плей-офф турнира.
Ранее Купер признался, что травма Салаха сказалась на выступлении сборной Египта на ЧМ-2018
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