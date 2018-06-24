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Англичане шокировали исходом матча с Панамой
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Сборная Англии разгромила Панаму в матче ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Сборная Англии по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 6:1.
Хет-триков в составе английской команды отличился нападающий Харри Кейн. Дубль в свой актив записал защитник Джон Стоунз. Ещё один гол забил Джесси Лингард.
В составе сборной Панамы автором первого гола в истории команды на чемпионатах мира стал защитник Фелипе Белой.
Следующим соперником англичан станет команда Бельгии, а Панама сыграет с Тунисом.
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