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Япония и Сенегал обменялись голами в первом тайме
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Япония и Сенегал обменялись голами в первом тайме 

LiveSport.Ru 58 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборные Японии и Сенегала играют вничью (1:1) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Поединок проходит в Екатеринбурге.
Африканцы провели первую половину игры, действуя первым номером, тогда как соперник ждат своих шансов на контратаках.
Уже на 11-й минуте Сабали пробил по воротам, а кипер японцев Кавасима совершил сэйв, но мяч попал в ногу Мане и оказался в воротах. Японцы сумели ответить на 34-й минуте. Нагатомо откликнулся на заброс из глубины поля, вошел в штрафную и оставил мяч Инуи, который пробил точно в дальний угол.
Ближе к перерыву японцы выровняли игру, однако в атаке острее продолжают действовать сенегальцы.
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