Япония и Сенегал обменялись голами в первом тайме

Сборные Японии и Сенегала играют вничью (1:1) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Поединок проходит в Екатеринбурге.

Африканцы провели первую половину игры, действуя первым номером, тогда как соперник ждат своих шансов на контратаках.

Уже на 11-й минуте Сабали пробил по воротам, а кипер японцев Кавасима совершил сэйв, но мяч попал в ногу Мане и оказался в воротах. Японцы сумели ответить на 34-й минуте. Нагатомо откликнулся на заброс из глубины поля, вошел в штрафную и оставил мяч Инуи, который пробил точно в дальний угол.

Ближе к перерыву японцы выровняли игру, однако в атаке острее продолжают действовать сенегальцы.