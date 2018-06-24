Ещё
Япония и Сенегал сыграли вничью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче чемпионата мира 

ТАСС 10 минут назад
Фото: ТАСС
Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встречу группы H, которая прошла на "Екатеринбург-Арене", посетило 32 572 человека.
На 11-й минуте гол забил нападающий сборной Сенегала Садио Мане, на 71-й — защитник Мусса Ваге, который стал самым молодым африканским игроком (19 лет 8 месяцев), забивавшим на чемпионате мира. В составе команды Японии отличились полузащитники Такаси Инуи (34) и Кейсуке Хонда (78).
Встречу посетила принцесса Японии Хисако Такамадо.
Сборные Японии и Сенегала встречались в четвертый раз в истории. Ранее в товарищеских матчах дважды выигрывали сенегальцы, еще одна встреча завершилась вничью.
Сборные Японии и Сенегала делят первое место в группе H, набрав по четыре очка. В следующем матче 28 июня японцы в Волгограде сыграют с поляками, сенегальцы в Самаре — с колумбийцами.
ТАСС: последние новости
Мане: Салах был хорошо настроен на матчи чемпионата мира, но ему мешает травма СМИ: футбольная команда пропала в пещере Кхао Луанг в Таиланде Смолов: футболисты сборной России во время ЧМ находятся в информационном вакууме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Салах решил «бросить» сборную из-за Кадырова56
Смерть молодой гимнастки шокировала Британию15
Англичане поразили исходом матча с Панамой34
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018155
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение