Япония и Сенегал сыграли вничью

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче чемпионата мира

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встречу группы H, которая прошла на "Екатеринбург-Арене", посетило 32 572 человека.

На 11-й минуте гол забил нападающий сборной Сенегала Садио Мане , на 71-й — защитник Мусса Ваге, который стал самым молодым африканским игроком (19 лет 8 месяцев), забивавшим на чемпионате мира. В составе команды Японии отличились полузащитники Такаси Инуи (34) и Кейсуке Хонда (78).

Встречу посетила принцесса Японии Хисако Такамадо.

Сборные Японии и Сенегала встречались в четвертый раз в истории. Ранее в товарищеских матчах дважды выигрывали сенегальцы, еще одна встреча завершилась вничью.

Сборные Японии и Сенегала делят первое место в группе H, набрав по четыре очка. В следующем матче 28 июня японцы в Волгограде сыграют с поляками, сенегальцы в Самаре — с колумбийцами.