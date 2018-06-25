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Английский болельщик рассказал о своей беде
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Англичанин приехал на ЧМ в Россию и обнаружил, что забыл билет дома 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Twitter @dan_howells
Англичанин, приехавший в Нижний Новгород поддержать свою сборную на матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 с Панамой, обнаружил, что забыл свой билет дома в Бристоле. Об этом сообщил журналист ITV News Дэн Хаулс, передает Североамериканское бюро НСН.
Даглас Мортон встретился с Хаулсом и рассказал ему о своей беде. Журналист опубликовал их совместное фото в соцсети Twitter и призвал пользователей помочь найти свободный билет несчастному фанату. Некоторое время спустя билет был найден, но к тому моменту пропал сам Даглас. Отмечается, что до начала матча на «Стадионе Нижний Новгород» найденный билет так и не был передан в руки забывчивому фанату.
Напомним, сборная Англии разгромила сборную Панамы со счетом 6:1 и таким образом обеспечила себе выход из группы G наряду со сборной Бельгии.
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