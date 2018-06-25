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Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
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Эксперты дали прогноз на игру России с Уругваем на ЧМ-2018 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Фото: nsn.fm
Экс-игрок российской сборной в эфире НСН рассказал, чего ждать от встречи россиян и уругвайцев.
Сегодня на чемпионате мира будут сыграны 4 матча и каждый из них, за исключением противостояния наших соперников по группе Египта и Саудовской Аравии, будет иметь для сборной России принципиальное значение.
В группе В сыграют Испания и Марокко, Португалия и Иран. И от исхода этих матчей будет зависеть, с кем мы будем играть в 1/8 финала чемпионата мира.
А в группе А сборная России в Самаре сыграет с Уругваем. Обе команды набрали равное количество очков, и победитель сегодняшний встречи займет первое место в группе. В случае ничьей будут считать количество забитых и пропущенных мячей.
Игравший за сборную России Денис Бояринцев в эфире НСН отметил, что сегодняшний матч имеет принципиально значение не только с точки зрения турнирного положения команд.
«Помимо того, что наша сборная решила задачу выхода из группы, одержав две уверенные победы, есть еще один положительный момент. Все наши соперники идут по нарастающей. Была сборная Саудовской Аравии, классом выше — Египта, теперь Уругвай. Это команда выше классом обеих сборных, которая тоже выходит их группы, и это будет репетиция матча 1/8 финала», — считает он.
Испанское издание Marca опубликовала статью, в которой на все лады расхвалила нашего форварда -22-летнего Александра Головина, которого назвала «безусым сибиряком, претендующим на высшую лигу». Вторым главным героем российской сборной испанцы считают ветерана команды Сергея Игнашевича, который «закладывает оборонительный фундамент команды».
Впрочем, прогнозы самые разные. Кто-то, как например эксперт Александр Бубнов, считает, что национальная сборная действует на пределе, а Уругвай наращивает силу. Бояринцев уверен в большом потенциале российских футболистов.
«Не сомневаюсь в положительном результате, но у команды очень хорошая атакующая группа. Могут возникнуть небольшие проблемы. И для нас не так страшна будет оборонительная группа, как атака», — высказал свое мнение НСН Денис Бояринцев.
Бывший капитан сборной Уругвая Диего Форлан, конечно же, отметил Суареса и Кавани, которые справедливо считаются звездами своей команды и могут обеспечить результат. Впрочем, по мнению южноамериканца в составе сборной России «есть сильные и жёсткие игроки, плюс команда играет при своих болельщиках». Форлан уверен, что его команде предстоит провести сложный матч.
У россиян в сегодняшней встрече свой шанс проявить себя на поле получат те, кто пока не выходил, либо выходил и не забивал. Речь идет о братьях Миранчуках и Федоре Смолове. Перед мундиалем его именовали главной надеждой сборной России, но в итоге он в первых двух матчах не забил ни одного гола и уступил место в основе Артёму Дзюбе. Есть шанс реабилитироваться.
Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
Наталья Шатова
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