Шведского игрока возмутили слова об «арабском дьяволе»

Шведский футболист ответил на обвинения в терроризме

Футболист сборной Швеции Джимми Дурмаз , ассириец по происхождению, отреагировал на оскорбления в своей адрес после поражения от сборной Германии в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Заявление игрока опубликовано на официальном сайте Федерации футбола Швеции (SvFF).

«Когда вы мне угрожаете, когда называете арабским "дьяволом", "террористом" или талибом — вы переходите черту», — заявил Дурмаз.

Он также отметил, что слышал угрозы в адрес его семьи, в частности детей.

«Кто так поступает? Это совершенно неприемлемо», — отреагировал Дурмаз.

24 июня SvFF направили запрос в полицию, чтобы расследовать угрозы и оскорбления поступившие в адрес Дурмаза в социальных сетях. Представители федерации также назвали подобные комментарии неприемлемыми.

23 июня сборная Швеции уступила немцам со счетом 1:2. Решающий гол забил Тони Кроос , реализовав штрафной на 95-й минуте матча. Дурмаз вышел на замену на 74-й минуте матча вместо игрока «Краснодара» Виктора Классона

Матч третьего тура группы F шведы проведут против команды Мексики . Встреча состоится 27 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.