Ещё
Шведского игрока возмутили слова об «арабском дьяволе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шведский футболист ответил на обвинения в терроризме 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Maximilian Haupt / DPA / Globallookpress.com
Футболист сборной Швеции Джимми Дурмаз, ассириец по происхождению, отреагировал на оскорбления в своей адрес после поражения от сборной Германии в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Заявление игрока опубликовано на официальном сайте Федерации футбола Швеции (SvFF).
«Когда вы мне угрожаете, когда называете арабским "дьяволом", "террористом" или талибом — вы переходите черту», — заявил Дурмаз.
Он также отметил, что слышал угрозы в адрес его семьи, в частности детей.
«Кто так поступает? Это совершенно неприемлемо», — отреагировал Дурмаз.
24 июня SvFF направили запрос в полицию, чтобы расследовать угрозы и оскорбления поступившие в адрес Дурмаза в социальных сетях. Представители федерации также назвали подобные комментарии неприемлемыми.
23 июня сборная Швеции уступила немцам со счетом 1:2. Решающий гол забил Тони Кроос, реализовав штрафной на 95-й минуте матча. Дурмаз вышел на замену на 74-й минуте матча вместо игрока «Краснодара» Виктора Классона.
Матч третьего тура группы F шведы проведут против команды Мексики. Встреча состоится 27 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На базе сборной РФ по футболу произошло убийство168
Российский хоккеист разбился насмерть13
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018169
Тест: На кого из футболистов вы похожи?4
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем92
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение