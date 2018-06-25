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Месси подарили «Аргентинку»
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Мордовский музей подарил Месси копию скульптуры «Аргентинка» 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Reuters
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. Степана Эрьзи подарил капитану сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси копию скульптуры "Аргентинка", сообщает ТАСС.
24 июня аргентинскому нападающему Лионелю Месси исполнился 31 год. По этому случаю в подмосковных Бронницах, где базируется сборная Аргентины, состоялось празднование.
Мордовский музей подарил Месси копию скульптуры "Аргентинка", созданную советским художником и скульптором Степаном Эрьзи, когда он жил в Аргентине (1927-1950).
"Наш музей многое связывает с Аргентиной, и в этой связи я не могу не поздравить выдающегося футболиста с днем рождения. Хотелось бы подарить Месси частичку Аргентины от нашего музея", — сказала директор музея Людмила Нарбекова во время пресс-конференции в Саранске.
Лионель Месси выступает за каталонскую "Барселону" с 2003 года. В составе клуба он девять раз становился чемпионом Испании, пять раз брал Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги Чемпионов. Аргентинец пять раз получал "Золотой мяч".
Вместе со сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры в 2008 году. Форвард принимал участие в трех чемпионатах мира, не считая мундиаля в России. Лучшего результата сборная достигла в 2014 году, когда завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной Германии.
На чемпионате мира в России Аргентина занимает по итогам второго тура группового этапа последнее место в таблице, имея в активе только одно очко. Команда сыграла вничью с Исландией (1:1) и уступила Хорватии (0:3). Лионель Месси в двух играх отличиться не смог.
Заключительную игру группового этапа Аргентина проведет со сборной Нигерии. Матч состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее известный аргентинский тренер предложил выгнать Месси из сборной.
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