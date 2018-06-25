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Отель окружили двойным забором ради Роналду
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В Саранске отель, где поселилась сборная Португалии, окружили двойным забором 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Twitter
В Саранске отель, куда заселилась сборная Португалии в преддверии матча чемпионата мира — 2018 с командой Ирана, пришлось окружать дополнительным забором.
Ранее стало известно, что ночью накануне игры болельщики пришли к отелю в Саранске, где остановилась португальская команда, и начали шуметь, чем мешали некоторым из футболистов спать. В частности, недовольным поведением фанатов остался нападающий Криштиану Роналду, который был вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить болельщиков вести себя потише.
Как сообщает «Столица С», городские власти установили вокруг отеля второй забор, перекрыв даже пешеходную зону.
Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Ирана и Португалии состоится сегодня, 25 июня, в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.
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