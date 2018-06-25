Отель окружили двойным забором ради Роналду

В Саранске отель, где поселилась сборная Португалии, окружили двойным забором

Саранске отель, куда заселилась сборная Португалии в преддверии матча чемпионата мира — 2018 с командой Ирана , пришлось окружать дополнительным забором.

Ранее стало известно, что ночью накануне игры болельщики пришли к отелю в Саранске, где остановилась португальская команда, и начали шуметь, чем мешали некоторым из футболистов спать. В частности, недовольным поведением фанатов остался нападающий Криштиану Роналду , который был вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить болельщиков вести себя потише.

Как сообщает «Столица С», городские власти установили вокруг отеля второй забор, перекрыв даже пешеходную зону.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Ирана и Португалии состоится сегодня, 25 июня, в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.