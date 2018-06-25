Комментатор рассказал об изменениях в составе сборной РФ

Комментатор: Жирков, Фернандес и Головин не выйдут в старте против Уругвая

Подопечные Станислава Черчесова сыграют матч против команды из Южной Америки вечером 25 июня на стадионе «Самара Арена». Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Марио Фернандес и Спортивный комментатор Нобель Арустамян утверждает, что в стартовом составе сборной России на матч против Уругвая не выйдут Юрий Жирков Александр Головин . Об этом инсайдер написал в своем канале в Telegram.

«Если ничего не случится и Черчесов не передумает, то в сегодняшнем составе будет три изменения», — сказал Арустамян.

Уточняя решение главного тренера Станислава Черчесова по указанным футболистам, комментатор добавил, что каждый их них не выйдет в старте «по разным причинам».

Арустамян также отметил, что лично для него сегодня главный вопрос, выйдет ли в основном составе против Уругвая форвард Федор Смолов , сыгравший против Саудовской Аравии, но замененный на Артема Дзюбу в матче против Египта.

Игра Россия — Уругвая начнется в 17.00 по московскому времени на стадионе в Самаре.