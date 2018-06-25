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Газзаев объяснил поражение сборной России
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Газзаев прокомментировал поражение сборной России от Уругвая на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение сборной России от Уругвая в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, передает НСН.
"Конечно, мы не удовлетворены результатом, качеством игры. Были сделаны изменения в составе — у Александра Головина была желтая карточка, поэтому его не поставили. Игра не получилась, результат не получился, поэтому в целом нужно забыть эту игру и готовиться к следующему матчу. Более того, задачу выхода из группы команда решила, теперь надо готовиться к плей-офф", — заявил Газзаев.
Подопечные Станислава Черчесова уступили уругвайцам со счетом 0:3.
Ранее Черчесов заявил, что команде нужно сделать правильные выводы.
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