Газзаев объяснил поражение сборной России

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение сборной России от Уругвая в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, передает НСН.
"Конечно, мы не удовлетворены результатом, качеством игры. Были сделаны изменения в составе — у Александра Головина была желтая карточка, поэтому его не поставили. Игра не получилась, результат не получился, поэтому в целом нужно забыть эту игру и готовиться к следующему матчу. Более того, задачу выхода из группы команда решила, теперь надо готовиться к плей-офф", — заявил Газзаев.
Подопечные Станислава Черчесова уступили уругвайцам со счетом 0:3.
Ранее Черчесов заявил, что команде нужно сделать правильные выводы.