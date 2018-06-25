Блаттер приберег балл при оценке мундиаля в РФ

Экс-глава ФИФА Блаттер оценил организацию ЧМ в России

Экс-глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер оценил организацию чемпионата мира 2018 в России, сообщает Sport24.

"О нынешнем чемпионате мира я могу сказать только самые хорошие слова. Вам было нелегко, потому что на вас давили со всех сторон. Но все получилось прекрасно", — сообщил Блаттер.

Бывший глава ФИФА оценил организацию мундиаля на 9 из 10 баллов. Он отметил, что не поставил 10, потому что это значило бы, что расти уже некуда.

Блаттер заявил, что ни на секунду не сомневался, что в России способны провести шикарный чемпионат мира.

"Также я много говорил с представителями разных сборных. Вчера я разговаривал с французами, еще ранее со швейцарцами, японцами, с представителями африканский сборных. И все отмечают высокий уровень организации. И не только в больших городах, а вообще везде", — добавил экс-глава.

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

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