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Блаттер приберег балл при оценке мундиаля в РФ
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Экс-глава ФИФА Блаттер оценил организацию ЧМ в России 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер оценил организацию чемпионата мира 2018 в России, сообщает Sport24.
"О нынешнем чемпионате мира я могу сказать только самые хорошие слова. Вам было нелегко, потому что на вас давили со всех сторон. Но все получилось прекрасно", — сообщил Блаттер.
Бывший глава ФИФА оценил организацию мундиаля на 9 из 10 баллов. Он отметил, что не поставил 10, потому что это значило бы, что расти уже некуда.
Блаттер заявил, что ни на секунду не сомневался, что в России способны провести шикарный чемпионат мира.
"Также я много говорил с представителями разных сборных. Вчера я разговаривал с французами, еще ранее со швейцарцами, японцами, с представителями африканский сборных. И все отмечают высокий уровень организации. И не только в больших городах, а вообще везде", — добавил экс-глава.
Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее WADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе.
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