Волгоград избавился от главной «околофутбольной» проблемы

Волгоград справился с главной угрозой для ЧМ-2018

В волгоградском комитете природных ресурсов пообещали, что на следующем матче ЧМ-2018 в городе «почти не будет» мошки. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на ТАСС.

Чиновники заявили, что вокруг объектов чемпионата был создан «защитный барьер». В этих районах разбрызгали концентрат ванили, перемешанный с водой.

Ранее игрок сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что во время матча с командой Туниса мошка залетала ему в рот и нос. Он отметил, что о насекомых футболисты знали заранее и нанесли на себя много спрея. Кейн подчеркнул, что на результаты сборной это не повлияло. В том матче он забил два гола.

Замглавы регионального комитета культуры Оксана Маргиани отметила, что после нашествия мошки появилось много «интересных идей»: например, что из-за этого англичане лучше бегали во время игры.

25 июня в Волгограде сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, а 28 июня — Япония и Польша.