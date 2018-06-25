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Волгоград избавился от главной «околофутбольной» проблемы
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Волгоград справился с главной угрозой для ЧМ-2018 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В волгоградском комитете природных ресурсов пообещали, что на следующем матче ЧМ-2018 в городе «почти не будет» мошки. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на ТАСС.
Чиновники заявили, что вокруг объектов чемпионата был создан «защитный барьер». В этих районах разбрызгали концентрат ванили, перемешанный с водой.
Ранее игрок сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что во время матча с командой Туниса мошка залетала ему в рот и нос. Он отметил, что о насекомых футболисты знали заранее и нанесли на себя много спрея. Кейн подчеркнул, что на результаты сборной это не повлияло. В том матче он забил два гола.
Замглавы регионального комитета культуры Оксана Маргиани отметила, что после нашествия мошки появилось много «интересных идей»: например, что из-за этого англичане лучше бегали во время игры.
25 июня в Волгограде сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, а 28 июня — Япония и Польша.
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