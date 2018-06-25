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Акинфеев отразил первый удар на турнире
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Акинфеев отразил первый удар на турнире 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сейв Игоря Акинфеева на 28-й минуте после выхода один на один Луиса Суареса стал первым отраженным ударом на чемпионате мира-2018 — спустя 208 минут после его начала! До этого момента все три удара в створ ворот сборной России завершались голами.
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