Ещё
Акинфеев отразил первый удар на турнире
Далее:
Читайте также:
Найти
ЧМ по футболу 2018
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Легкая атлетика
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Биатлон
Волейбол
Гандбол
Лыжный спорт
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Акинфеев отразил первый удар на турнире
Спорт-Экспресс
1 час назад
Комментарии
1
Фото:
РИА Новости
Сейв
Игоря Акинфеева
на 28-й минуте после выхода один на один
Луиса Суареса
стал первым отраженным ударом на чемпионате мира-2018 — спустя 208 минут после его начала! До этого момента все три удара в створ ворот сборной России завершались голами.
Читать ещё •••
Спорт-Экспресс: последние новости
Саудовская Аравия - Египет: Салах продлил серию голевых матчей на ЧМ-2018 до 34
Саудовская Аравия - Египет: самый возрастной голкипер в истории чемпионатов мира отразил пенальти
Выдра Гарри поступила непатриотично и предсказала победу Уругвая в матче с Россией
Комментарии
1
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пропустила второй гол от Уругвая
385
Россия осталась вдесятером
97
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
68
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
93
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
96
Видео
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018
Футбол
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол
ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол
Прочее
00:19
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
ЧМ по футболу 2018
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол
ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение