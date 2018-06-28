Ещё
Россияне стали меньше верить в сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВЦИОМ: уверенность россиян в победе сборной на ЧМ-2018 снизилась после проигрыша Уругваю 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уверенность россиян в том, что наша сборная станет чемпионом мира по футболу, снизилась после матча Россия — Уругвай, где наши футболисты проиграли соперникам 0:3. За игрой следили более половины респондентов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.
"После проигрыша российской сборной команде Уругвая ожидания россиян относительно возможности завоевать чемпионский титул снизились с 14% (матч Россия — Египет) до 8%, " — говорится в сообщении ВЦИОМ.
По данным опроса, 23% россиян верят, что наша сборная дойдет до четвертьфинала. Еще 12% ждут выхода в полуфинал (до матча Россия — Уругвай эта доля составляла 16%), 7% полагают, что команда попадет в финал.
За игрой сборных России и Уругвая следили 59% наших сограждан: 56% смотрели игру дома или на работе, около 2% — в кафе или баре, 1% — в фанзоне и наблюдали за игрой на стадионе.
Данные соцопроса свидетельствуют, что россиянам больше всего понравились игры российской сборной (49%), Уругвая (23%), Испании (19%), Португалии (17%), Германии (12%) и Хорватии (10%). При этом сборная России принесла и больше всего разочарования (32%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июня. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ТАСС: последние новости
Гранат: сборная России может обыграть испанцев за счет самоотдачи и дисциплины Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ Футболист "Рубина" Азмун в 23 года объявил о прекращении выступлений за сборную Ирана
Комментарии1  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянки покажут сборной Англии бесплатный стриптиз77
Галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили12
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином77
Сборную России предложили носить на руках107
Хиддинк приехал к российским футболистам1
Видео
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение