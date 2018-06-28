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Марадона заработает на чемпионате мира
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Марадона заработает на чемпионате мира 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) платит бывшему игроку и тренеру сборной Аргентины Диего Марадоне по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 11,3 тысячи евро) за посещение каждого матча чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, эти выплаты предусмотрены программой легенд ФИФА, которую поддерживает президент федерации Джанни Инфантино. Глава ФИФА хочет, чтобы на каждом матче чемпионата мира в качестве послов присутствовало хотя бы по одному бывшему футболисту выступающих на турнире команд.
На чемпионата мира в России Марадона посетил все три игры сборной Аргентины на групповом этапе — с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1). Во время последнего матча бывший футболист показал два средних пальца после того, как защитник южноамериканцев Маркос Рохо забил второй мяч в ворота Нигерии и обеспечил команде выход в плей-офф турнира. После игры Марадоне стало плохо, ему вызвали врачей.
В 1/8 финала мирового первенства команда Аргентины встретится с Францией. Матч состоится 30 июня в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.
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