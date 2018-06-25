Дзюба озвучил причину поражения на ЧМ

Артем Дзюба: «Сами все сделали для Уругвая: штрафной привезли, второй гол нелепый»

"Говорил Головину, что необязательные карточки ему помешают"

— Вся команда после матча пошла к болельщикам. Это извинения?— Поблагодарили болельщиков за поддержку в решающем матче за первое место. Не получилось сегодня выиграть… Тяжело обыграть такую команду, когда первый гол привезли себе сами, а потом пропустили нелепый второй. Cами все сделали для Уругвая.

Ну, это была хорошая проверка для нас. Следующий соперник, Испания или Португалия — тот уровень, который нужно правильно оценить. Может, и вовремя получили эту пощечину. Есть над чем работать, дальше права на ошибку не будет. Восстановимся, подготовимся и будем злее.

— Три гола со стандартов — проблема?— Самое удивительное, что мы знали: Уругвай — лучшая в мире команда при игре на стандартах. Так что не нужно было допускать ошибок, а мы привезли фол на ровном месте прямо перед штрафной. Но мы не ищем виноватых, это в команде такой договор. Спасибо Самаре, спасибо стране за поддержку. Призываю вас болеть еще рьянее, потому что уругвайцев тоже сегодня гнали вперед неплохо.

— Смольников подвел команду, удалившись в первом тайме?— Считаю, что мы даже вдесятером выглядели достойно. А самое главное, что физически выдержали весь матч. Это наш главный плюс: можем по двое или трое накрывать и брать «физикой». Мы видим: Уругвай — классная команда, но с ней можно играть. И от этого поражение обиднее! А второй гол — это вообще какой-то… Возможно, сегодня нам не повезло, как везло в двух предыдущих матчах, в обраточку вернулось. Теперь наша задача — повернуть госпожу фортуну к нам.

— С кем лучше сыграть в 1/8 финала?— А какой смысл выбирать? Если честно, думаю, будет Испания. Мы же играем в «Лужниках» — хоть это нам поможет. А то в Сочи жарковато летом.

— Без Головина игра в атаке не получалась?— Я искренне хочу верить, что в нашей команде любой футболист может заменить любого безболезненно. Конечно, Головин — один из наших моторов. Но я Саше еще тогда говорил: вот эти необязательные карточки тебе помешают. Ну ничего: отдохнет, выйдет более свежим в плей-офф, где он очень сильно нужен.

— Проиграть 1:2 было бы справедливее, чем 0:3?— Мы хотели забить, и подступы были, но тяжело играть вдесятером против Уругвая. Когда бил с левой во втором тайме — уже немножко наелся. Делал правильно, что убирал, но надо было попасть в ворота.

— Был ли пенальти после вашего столкновения с Годином?— Судейство мне не очень понравилось. Дело не в судье, мы проиграли сами, но все спорные фолы он отдавал уругвайцам. Они и так сильные, не надо им помогать!

Понятно, что в том моменте Годин говорит, что меня не видел. Главное, что я за нос испугался, встаю и спрашиваю Самедова: «У меня как нос?» «Кривоват!» Хорошо, вспомнил, что он у меня уже кривой был.

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— Моя замена? Я не просил объяснения. Тренер решил так сделать, и я уважаю это. Идем дальше всей командой. Играть вдесятером против такого соперника тяжело, но хотели забить при счете 2:0, старались отыграться. Но Уругвай бился до конца и забил нам в концовке еще раз.

Если мы будем думать о том, что говорят где-то там люди, то вообще можем с футболом закончить. Должны думать о словах тренера, своей игре, делать правильные выводы. Проиграли 3:0, но нужно двигаться дальше. Нас ждет тяжелый соперник, надо выигрывать.

— C Уругваем можно играть, ничего выдающегося они не показали. В первые 20 минут они наказали нас за ошибки. Да, классная команда, но играть можно. Передачи мимо со штрафных? Виноват, у меня не пошло, поэтому в конце матча попросил исполнить штрафной Федю Смолова.

А еще есть претензии к судье. Некоторые решения были очень странными. Например, можно было не давать первую желтую карточку Игорю Смольникову. Еще арбитр очень странно реагировал на обращения игроков, улыбался постоянно.