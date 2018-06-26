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«Жара, объятия, фотографии на память». Самара ликует
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«Жара, объятия, фотографии на память». Самара ликует, несмотря на поражение 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Свою первую осечку на чемпионате мира российская сборная совершила именно в Самаре, на одном из самых красивых стадионов в стране «Самара-Арена». В день матча в городе установилась жара — плюс 35 градусов. Волонтеры раздавали людям бутылки с питьевой водой.
Но главное — футбол. Увы, сборная потерпела поражение. Но это не помешало футбольному празднику. Обе сборные вышли в плей-офф, и даже после финального свистка никто не грустил, рассказывает болельщик из Самары Алексей Ягунов:
«Ждал этот матч с нетерпением, потому что это был первый матч с участием России у нас, на «Самара-Арене». Конечно, уругвайцев было не так много, как до этого сербов, но уругвайцев мы принимали тепло, братались, менялись шарфиками, флагами, объятия, фотографии на память. Конечно, страшная жара, 35 градусов, заставила весь стадион быть самым горячим местом на территории Российской Федерации. И даже сейчас, когда матч уже закончился, спустя несколько часов, до сих пор Самара ликует, радуется, и все вместе сидят за одними столиками в кафе, обнимаются и радуются событию — не проигрышу нашей команды, а событию, которое всколыхнуло Самару».
Увы, были на стадионе и те, кто пришел смотреть только на победу российской команды. Уходили, что называется, до свистка. Зато уругвайцы были счастливы, говорит болельщица из Самары Ирина Седых:
«Многие огорчались, кто-то даже не досматривал, начали покидать трибуны после второго гола, а потом еще удаление, люди огорчались. Но кто-то не унывал: все равно уже вышли [в плей-офф], главное — следующую игру сыграть по-другому. Уругвайские болельщики счастливые. Кстати, их довольно большое количество, на трибуне они были активные, их было слышно, они были счастливы».
Business FM удалось пообщаться с болельщиком из Уругвая по имени Андрес — ему можно только позавидовать:
«Я очень доволен. Россияне очень добрые, приятные люди. Что я собираюсь сделать сейчас — это выпить русского пива».
На трибунах «Самара-Арены» был аншлаг. За игрой на стадионе наблюдали 42 тысячи зрителей.
На стадионе аншлаг! Спасибо за поддержку! pic.twitter.com/rHoMia328M
— Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.
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