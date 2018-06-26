Спастись от позора: Месси оставит Аргентину в России

26 июня в группах C и D определятся участники 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Дания сыграет с Францией, Перу встретится с Австралией, Аргентине предстоит матч с Нигерией, а Исландия сразится с Хорватией. «Газета.Ru» рассказывает о поединках очередного игрового дня мундиаля в России.

Дания — Франция; «Лужники» (Москва); 17.00 мск

В заключительном матче группы C сыграют лидеры квартета. Сборная Франции досрочно обеспечила себе выход из группы, одержав минимальные победы над командами Австралии (2:1) и Перу (1:0).

Датчане, набрав четыре очка, идут в группе на втором месте, однако поражение в предстоящей встрече может поставить под большой вопрос дальнейшее участие команды в турнире. Занимающая третье место Австралия отстает от подопечных Оге Харейде на три очка.

Усман Дембеле. Мощная атакующая линия сборной Франции пока не блещет результативностью. Всего три гола в двух встречах, а один из мячей был забит с 11-метровой. Не самый впечатляющий показатель, когда в составе команды такие игроки, как Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн

Стоит отметить, что именно Жиру забил три мяча французской сборной в ворота датчан. В октябре 2015 года он оформил дубль и принес своей команде победу — 2:1.

Несмотря на то, что сборная Франции досрочно обеспечила себе выход из группы C, главный тренер чемпионов мира 1998 года заявил, что команда не будет оказывать помощь сопернику, которому достаточно ничейного результата для завоевания путевки в плей-офф мирового первенства.

«Мы не собираемся никому помогать, мы хотим быть первыми в группе. Я никогда не скажу команде, что мы играем на ничью. Хочу, чтобы моя команда начала матч без задних мыслей, хочу, чтобы они выиграли», — цитирует Дешама официальный сайт ФИФА.

Австралия — Перу; «Фишт» (Сочи); 17.00 мск

Перу — единственная сборная в группе C, которая досрочно потеряла все шансы на выход в следующую стадию мирового первенства.

Команда дала бой лидерам квартета, однако в обоих случаях южноамериканцы потерпели поражения с одинаковым счетом 0:1.

Перед заключительным матчем сборная Перу потеряла нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана. На тренировке форвард столкнулся с партнером по команде и потерял сознание.

По предварительному диагнозу у футболиста диагностировали сотрясение мозга. Сейчас игрок «железнодорожников» находится в больнице.

В отличие от своих соперников, австралийцы еще не потеряли шансы на выход из группы. Команда отстает от идущей второй сборной Дании на три очка. Показатель разницы забитых мячей не в пользу Соккеруз, но футболисты сборной полны оптимизма. Они верят, что после матча они не покинут Россию.

«На чемпионат мира в Россию приехали 27 моих родственников. Они видели, как развивалась моя карьера, были рядом со мной. Кому-то из них я оплатил поездку в Россию. Уедут ли они завтра? Нет, я уверен, что и они, и мы не улетим после завтрашнего матча. Сочи — красивый город, здесь замечательная набережная, пейзажи. Стадион тут прекрасный. Наверное, то, что мы играли здесь на Кубке конфедераций — наше преимущество. Надеюсь, завтра мы добьемся успеха», — сказал вратарь сборной Австралии Мэттью Райан.

Нигерия — Аргентина; «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург); 21.00 мск

Для сборной Аргентины чемпионат мира складывается крайне неудачно. Южноамериканцы не смогли удержать победу в матче с Исландией (1:1), а игра с командой Хорватии стала для двукратных чемпионов мира настоящей трагедией — разгром 0:3 при неубедительной игре заставила задаться вопросами «Кто виноват?» и «Что делать?».

На первый вопрос ответ нашел главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли . Он заявил, что достижению результата команде мешает слабая отдача футболистов. В ответ на критику нападающий Серхио Агуэро сказал, что тренер может говорить все, что он хочет.

В преддверии решающего матча в группе C в СМИ появилась информация, что за свои слова форвард «Манчестер Сити» не выйдет на поле.

О конфликте игроков с главным тренером сообщили сразу после разгрома от хорватов. Отмечалось, что игроки не хотят выступать под руководством Сампаоли и потребовали отправить специалиста в отставку по ходу турнира.

В Федерации футбола Аргентины опровергли эту информацию.

В другой обстановке готовятся к матчу игроки сборной Нигерии. Африканцы потерпели поражение от сборной Хорватии (0:2), однако во встрече с исландцами «суперорлы» усилиями бывшего нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусы добились победы со счетом 2:0 и вышли на второе место в группе.

Главный тренер команды Нигерии Гернот Рор заявил, что в первую очередь команда хочет получить удовольствие от мундиаля в России.

«Несмотря на огромное давление от ожидания, важно получать удовольствие от Чемпионата мира. Легко показывать солидарность, когда ты побеждаешь, но твое истинное лицо проявляется, когда ты проигрываешь. Моя команда поработала блестяще после невыразительного старта на турнире, все сейчас двигаются в правильном направлении», — приводит слова тренера официальный сайт ФИФА.

Исландия — Хорватия; «Ростов Арена» (Ростов); 21.00 мск

Перед сборной Хорватии уже не стоит вопрос выхода из группы. «Шашечные» успешно справились с командами Нигерии (2:0) и Аргентины (3:0).

Для того, чтобы упустить первое место в группе D, либо хорваты должны пропустить пять мячей от исландцев, либо нигерийцы забить пять в ворота команды Аргентины.

Исландия же не блещет результатами. Коллектив Хеймира Хадльгримссона сумел добиться ничьей в матче с аргентинцами, однако в следующей игре ничего не противопоставил в игре с Нигерией. Шансы на выход в плей-офф у сборной остались.

Интересно, что между собой сборные Исландии и Хорватии встречались в отборочном этапе чемпионата мира.

В первом матче сборная Хорватия обыграла соперника со счетом 2:0, однако в ответной игре исландцы смогли вырвать победу — 1:0.