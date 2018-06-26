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Салах выступил с речью после провала на ЧМ
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Салах выступил с заключительной речью после ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Египетский нападающий Мохаммед Салах извинился перед фанатами сборной за неудачное выступление команды на ЧМ-2018 в России.
«Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые поддерживали нас в этих трех матчах. Я знаю, что им сейчас так же тяжело, как и нам», — передает Sports.ru со ссылкой на Independent слова Салаха.
Он отметил также, что Египет впервые за 28 лет попал на чемпионат мира и поэтому некоторым игрокам не хватило опыта игры на таком уровне.
«Спасибо всем, мы вернемся снова в 2022 году», — сказал Салах, опровергнув тем самым слухи о своем уходе из сборной.
Напомним, в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подписал указ о присвоении футболисту клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина республики.
Ранее нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг информацию о конфликте в команде после поражения от сборной России на ЧМ-2018.
Позднее Салах опроверг слухи по поводу ухода из сборной, призвав верить лишь его личным заявлениям.
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