Салах выступил с речью после провала на ЧМ

Салах выступил с заключительной речью после ЧМ-2018

Египетский нападающий Мохаммед Салах извинился перед фанатами сборной за неудачное выступление команды на ЧМ-2018 в России.

«Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые поддерживали нас в этих трех матчах. Я знаю, что им сейчас так же тяжело, как и нам», — передает Sports.ru со ссылкой на Independent слова Салаха.

Он отметил также, что Египет впервые за 28 лет попал на чемпионат мира и поэтому некоторым игрокам не хватило опыта игры на таком уровне.

«Спасибо всем, мы вернемся снова в 2022 году», — сказал Салах, опровергнув тем самым слухи о своем уходе из сборной.

Напомним, в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подписал указ о присвоении футболисту клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина республики.

Ранее нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг информацию о конфликте в команде после поражения от сборной России на ЧМ-2018.

Позднее Салах опроверг слухи по поводу ухода из сборной, призвав верить лишь его личным заявлениям.