Главный тренер сборной Австралии покинул свой пост

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк покинул свой пост и подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате мира — 2018.

"Наше выступление в России нельзя назвать ни успехом, ни поражением. Мы получали много комплиментов по ходу турнира, но на них не выиграешь", — цитирует специалиста Sport24.

Ван Марвейк также отметил, что многому научился у команды.

"Я пока не знаю, что буду делать после ухода из сборной. Я с огромным удовольствием работал тут, но, честно говоря, я даже рад, что теперь свободен. Я не жалею ни о каких решениях на чемпионате мира", — подчеркнул он.

Ранее сборная Перу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018.