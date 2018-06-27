Сборную Англии поселили возле элитного стриптиз-клуба

Сборную Англии поселили в гостинице Radisson в Калининграде, которая находится на одной улице с элитным стриптиз-клубом Maxim. Об этом в среду, 27 июня, сообщает The Sun.

Заведение, отмечает издание, предлагает эротический массаж до утра, к тому же руководство наняло дополнительный англоговорящий персонал.

В петербургском Репино, где ранее базировалась команда, подобных развлечений не было, иронизирует газета. Там гостям города были доступны только боулинг и дартс.

Издание отмечает, что в Калининград должны приехать около пяти тысяч английских болельщиков.

В самом западном российском городе сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня. Для них это будет последняя игра группового этапа турнира, которая определит, какое место они займут в группе.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».