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Сборную Англии поселили возле элитного стриптиз-клуба
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Сборную Англии поселили возле элитного стриптиз-клуба 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Google Maps
Сборную Англии поселили в гостинице Radisson в Калининграде, которая находится на одной улице с элитным стриптиз-клубом Maxim. Об этом в среду, 27 июня, сообщает The Sun.
Заведение, отмечает издание, предлагает эротический массаж до утра, к тому же руководство наняло дополнительный англоговорящий персонал.
В петербургском Репино, где ранее базировалась команда, подобных развлечений не было, иронизирует газета. Там гостям города были доступны только боулинг и дартс.
Издание отмечает, что в Калининград должны приехать около пяти тысяч английских болельщиков.
В самом западном российском городе сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня. Для них это будет последняя игра группового этапа турнира, которая определит, какое место они займут в группе.
Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».
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