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Черчесов: сборная Испании играет в понятный нам футбол
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Черчесов: сборная Испании играет в понятный нам футбол 

RT на русском 35 минут назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что сборная Испании, с которой россияне встретятся в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, играет в понятный для его команды футбол.
«Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся», — цитирует Черчесова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).
Он также считает, что сборная Испании изменилась при новом тренере Фернандо Йерро, который накануне ЧМ в России сменил на этом посту Хулена Лопетеги.
«Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому», — заявил Черчесов.
Сборная России играла с Испанией в контрольном матче 15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Матч завершился вничью со счётом 3:3.
Матч Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.
Ранее полузащитник сборной России Александр Головин попал в символическую сборную группового этапа чемпионата мира 2018 года по версии авторитетного статистического портала Who Scored.
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