Черчесов: сборная Испании играет в понятный нам футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что сборная Испании, с которой россияне встретятся в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, играет в понятный для его команды футбол.

«Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся», — цитирует Черчесова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Он также считает, что сборная Испании изменилась при новом тренере Фернандо Йерро , который накануне ЧМ в России сменил на этом посту Хулена Лопетеги.

«Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому», — заявил Черчесов.

Сборная России играла с Испанией в контрольном матче 15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.