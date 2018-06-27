Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России

Германия потеряет миллионы из-за чемпионата мира в России

Матч Германии и Южной Кореи на ЧМ-2018 может нанести ущерб немецкой экономике, пишет Deutsche Welle со ссылкой на исследование Института немецкого бизнеса.

Игра стартует 27 июня в 17:00 по московскому времени, в Германии в это время будет 16:00. Как говорится в исследовании, около 30 процентов сотрудников в это время будут находиться на работе.

Если хотя бы половина из них примет решение посмотреть матч на рабочем месте, то за время игры, в течение которого они будут отвлекаться от рабочих дел, экономика страны потеряет от 130 до 200 миллионов евро.

В то же время исследователи подчеркнули, что опыт просмотра футбольной игры с коллегами на работе может усилить командный дух в офисе, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на производительность в последующие дни.

Германия сыграет с Южной Кореей в Казани. Для того, чтобы гарантированно выйти в плей-офф, немецким футболистам необходимо одержать победу с преимуществом минимум в два гола.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.