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Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
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ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира

Германия потеряет миллионы из-за чемпионата мира в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Матч Германии и Южной Кореи на ЧМ-2018 может нанести ущерб немецкой экономике, пишет Deutsche Welle со ссылкой на исследование Института немецкого бизнеса.
Игра стартует 27 июня в 17:00 по московскому времени, в Германии в это время будет 16:00. Как говорится в исследовании, около 30 процентов сотрудников в это время будут находиться на работе.
Если хотя бы половина из них примет решение посмотреть матч на рабочем месте, то за время игры, в течение которого они будут отвлекаться от рабочих дел, экономика страны потеряет от 130 до 200 миллионов евро.
В то же время исследователи подчеркнули, что опыт просмотра футбольной игры с коллегами на работе может усилить командный дух в офисе, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на производительность в последующие дни.
Германия сыграет с Южной Кореей в Казани. Для того, чтобы гарантированно выйти в плей-офф, немецким футболистам необходимо одержать победу с преимуществом минимум в два гола.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.
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