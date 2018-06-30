Йерро: не могу влезть в мозги Черчесову

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 поделился мнением о национальной команде России.

«Россия выиграла первые два матча, и у них есть хорошие игроки, есть высокорослые, есть умеющие играть в разнообразный футбол. Нужно найти к ним подход. Посмотрим в итоге, правильную ли тактику мы выиграли. Надо позитивно относиться ко всему и надеяться, что пройдём дальше.

Что касается факторо домашнего стадиона для сборной России, то я не могу гадать на кофейной гуще, мы будем бегать быстро. Мы видели Россию в Петербурге, и она оказывала на нас большое давление. Не стоит гадать, как будет на этот раз. Может, они изменят тактику или оставят — не могу влезть в мозги Черчесову.

Мы много раз не могли победить команд-хозяев? А кто вам дал эту статистику. У нас всё чётко разложено — зачем оглядываться в зеркало заднего вида. Я прожил жизнь игрока, но теперь я тренер. Надо понимать, что играем против хозяев с большой поддержкой. Но нас будет смотреть как минимум 11 миллионов испанцев по телевизору», — передаёт слова Йерро корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова

Матч Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.