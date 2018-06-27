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Германия и Южная Корея провели первый тайм без голов
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ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира

Германия и Южная Корея провели первый тайм без голов 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборные Южной Кореи и Германии играют вничью после первого тайма матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018.
Матч проходит в Казани. Главный арбитр встречи — Марк Гейгер из США. Команды завершили первый тайм без голов.
Действующие чемпионы мира гораздо чаще владели мячом, но создать голевые моменты во владениях корейцев не удавалось.
Южная Корея, в свою очередь, остро контратаковала. Активно вел команду вперед Сон Хын Мин, ударам которого не хватало точности. В одном из эпизодов корейцы заработали штрафной, после исполнения которого Мануэль Нойер выронил мяч из перчаток и спас команду от гола в последний момент.
Самый реальный шанс у Германии был на 40-й минуте, когда Матс Хуммельс получил мяч в нескольких метрах от линии ворот и пробил в борьбе с защитниками — вратарь отразил удар.
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