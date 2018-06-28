Бышовец назвал причины провала сборной Германии

Экс-главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец заявил, что тренерский штаб сборной Германии допустил ошибки при подготовке команды к чемпионату мира.

«Имел место просчет в программе подготовки, и мы вместо скоростной, силовой и организованной команды увидели совершенно безвольный футбол, причем не столько физически, сколько психически… Идет плохой счет, нет концентрации внимания, отсюда все переносится и на нервно-мышечный аппарат. Отсюда столько брака и неточных ударов», — передает «Интерфакс» слова Бышовца.

Напомним, сборная Германии проиграла корейцам со счетом 0:2 и заняла последнее место в группе, хотя является действующим чемпионом мира.

В Сети поглумились над опозорившимися в России немецкими футболистами.

Канцлер Германии Ангела Меркель и немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер были разочарованы вылетом национальной сборной с чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Сама сборная Германии по футболу после поражения от Южной Кореи и вылета с ЧМ-2018 обратилась к болельщикам и поблагодарила Россию за гостеприимство.