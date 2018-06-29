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Силва передумал конфликтовать с Неймаром
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Капитан сборной Бразилии передумал конфликтовать с Неймаром 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Бразилии по футболу Тиаго Силва опроверг свои слова о том, что он испытывает проблемы с нападающим команды Неймаром, передает "Советский спорт".
После игры второго тура чемпионата мира — 2018 против команды Коста-РикиСилва заявил, что форвард оскорбил его по ходу матча.
"Некоторые любят слишком много говорить, но у меня никогда не было проблем с Неймаром. Это была шутка с моей стороны, а люди начали говорить гадости", — приводит слова Силвы Le Parisien.
Пентакампеоны вышли в плей-офф мундиаля. В 1/8 финала ЧМ-2018 они сыграют с командой Мексики.
Ранее фанаты сборной Бразилии устроили "траурную процессию" по Германии.
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