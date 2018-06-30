Поступок Роналду вызвал уважение

Звезда сборной Португалии и мирового футбола Криштиану Роналду продемонстрировал образец fair-play.

В матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между Португалией и Уругваем нападающий Эдинсон Кавани получил травму. К нему подошел Роналду и помог хромающему игроку соперников покинуть поле. Кавани уступил место Кристиану Стуани

Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу Уругвая. Оба мяча за победителей забил Кавани, у португальцев отличился защитник Пепе.

Теперь Уругваю предстоит матч с французами, которые ранее сегодня в упорной встрече одержали победу со счетом 4:3 над Аргентиной во главе с Месси.