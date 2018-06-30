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Поступок Роналду вызвал уважение
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Поступок Роналду вызвал уважение 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Звезда сборной Португалии и мирового футбола Криштиану Роналду продемонстрировал образец fair-play.
В матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между Португалией и Уругваем нападающий Эдинсон Кавани получил травму. К нему подошел Роналду и помог хромающему игроку соперников покинуть поле. Кавани уступил место Кристиану Стуани.
Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу Уругвая. Оба мяча за победителей забил Кавани, у португальцев отличился защитник Пепе.
Теперь Уругваю предстоит матч с французами, которые ранее сегодня в упорной встрече одержали победу со счетом 4:3 над Аргентиной во главе с Месси.
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