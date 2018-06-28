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Салах обещал Кадырову вернуться
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Салах обещал Кадырову вернуться 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что нападающий сборной Египта Мохаммед Салах готов вновь навестить Чечню, где его национальная команда базировалась во время участия на чемпионате мира-2018. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».
«Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова», — заявил Кадыров.
26 июня сообщалось, что египетские депутаты, недовольные выступлениями национальной команды на турнире, усомнились в том, что на базе в Грозном соблюдался спортивный режим. В частности, чиновники обратили внимание на ужин, во время которого Кадыров удостоил Салаха звания почетного гражданина Чечни. Глава республики в свою очередь заявил, что в его адрес замечания отсутствуют и назвал информацию «сплетнями врагов».
24 июня сообщалось, что Салах готов прервать выступления за национальную команду. Форварду приписывали нежелание быть вовлеченным в политику.
Сборная Египта не сумела заработать ни одного очка на групповом этапе чемпионата мира. Команда заняла последнее место в квартете A. После провала на мундиале сборную покинул ее наставник Эктор Купер.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.
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