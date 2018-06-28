Россиянки покажут сборной Англии бесплатный стриптиз

Российские стриптизерши окажут сборной Англии бесплатные услуги

Сотрудницы стриптиз-клуба в Калининграде предлагают бесплатные услуги футболистам сборной Англии . Об этом сообщает The Mirror.

«Мы рады приветствовать фанатов сборной Англии. Игроки располагаются совсем рядом, прямо через дорогу. Если они захотят прийти, то смогут воспользоваться любой нашей услугой бесплатно», — заявил менеджер бара Евгений Сорокин.

27 июня The Sun сообщил, что сборную Англии поселили в гостинице Radisson в Калининграде, которая находится на одной улице с элитным стриптиз-клубом Maxim. По информации издания, заведение предлагает эротический массаж до утра, к тому же руководство наняло дополнительный англоговорящий персонал.

В Калининграде сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня. Для них это будет последняя игра группового этапа турнира, которая определит, какое место они займут в группе. Начало матча в 21:00 по московскому времени.