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Мексиканцы принесли пиво к посольству Южной Кореи
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Мексиканцы принесли к посольству Южной Кореи пиво в знак благодарности 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Вчера азиатская команда обыграла немцев, чем гарантировала Мексике путевку в плей-офф.
Фанаты сборной Мексики принесли к посольству Южной Кореи в Вашингтоне. Таким образом они поблагодарили азиатскую команду за то, что своей победой над Германией позволили Мексике выйти в плей-офф. Целая пирамида ящиков с напитком о официального спонсора сборной Мексики выстроилась перед входом в здание. Об этом сообщил в своем Twitter спортивный репортер Даррен Ровелл.
На коробках висело милое посвящение с поздравлениями сборной Южной Кореи с победой и признание в том, что теперь фанаты азиатской сборной — «часть большой семьи».
Очень довольные сотрудники посольства уже сфотографировались на фоне подарка.
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